Veículo furtado é recuperado 4 meses depois em Anastácio

No mês de agosto, uma vítima teve seu veículo Fiat Palio furtado enquanto estava estacionado próximo ao círculo militar. Após meses de incerteza e angústia, na última terça-feira (05/12), a Polícia Civil, por meio da seção de investigações gerais (SIG) da delegacia de Anastácio, recebeu a informação de que o veículo estaria na cidade.

Os policiais diligenciaram imediatamente até o local indicado e constataram a veracidade da informação. Ao chegarem, encontraram o veículo sem placa aparente. No entanto, a perícia realizada a partir do número de CHASSI revelou que se tratava do Fiat Palio furtado na cidade de Campo Grande.

O veículo foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde passou por um minucioso processo de perícia. A polícia, ao realizar os procedimentos de praxe, fez contato com a vítima, que se emocionou ao saber da recuperação do veículo. O Fiat Palio não era apenas um meio de locomoção, mas também um instrumento essencial para o trabalho da vítima.

Os procedimentos legais estão em andamento, e a polícia continuará dedicada na busca pela autoria do crime, garantindo que os responsáveis sejam responsabilizados. A Delegacia ressalta a importância da colaboração da comunidade e reforça o Disque Denúncia, disponível através do número 67-99326-7827, com sigilo garantido, como uma ferramenta essencial para fortalecer a segurança local.

