Veículo de ex-prefeito de cidade do MS pega fogo em rodovia

O veículo do ex-prefeito de Fátima do Sul, José Caciano de Oliveira conhecido na região por “Teté”, pegou fogo na noite de ontem (22), na BR-376, próximo ao Distrito de Culturama, a 244 quilômetros de Campo Grande. Todos os pertences, inclusive documentos pessoais, foram consumidos pelo fogo.

Segundo informações do condutor divulgadas pelo site Fátima Em Dia, ele seguia pela rodovia sentido a Fátima do Sul, escutou um estouro no interior do veículo, de modelo VW Gol. Ao ouvir o barulho, rapidamente estacionou o automóvel no acostamento e saiu de dentro do carro ileso.

Enquanto pedia ajuda, o veículo foi consumido pelo fogo.

