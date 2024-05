Veículo com 16 fardos de produtos descaminhados é apreendido em Dourados

Ontem, quarta-feira(29), policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados visualizaram um veículo GM/Montana aparentando estar carregado com fardos no banco do passageiro. Os policiais realizavam diligências pelas imediações da Av. Guaicurus, via de acesso ao centro da cidade.

Logo após visualizarem o carro, a equipe abordou automóvel para averiguação do conteúdo da carga e tanto na cabine quanto na caçamba foram localizados 16 fardos contendo eletrônicos descaminhados de origem paraguaia, que teriam como destino comércios locais.

O condutor foi conduziddo para a delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto os objetos apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal.

