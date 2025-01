Veículo carregado com 400 quilos de agrotóxicos e pneus ilegais é apreendido em Maracaju

Na manhã desta quarta-feira (29), um veículo Fiat Uno Mille vermelho carregado com 400 quilos de agrotóxicos e dez unidade de pneus ilegais foi apreendido pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Os militares realizavam um deslocamento pela rodovia BR-267, área rural do município de Maracaju, quando visualizaram o veículo aparentemente com sobrecarga. Durante a abordagem e vistoria constatou-se os produtos ilícitos, sem a documentação legal para circulação e comércio no Brasil.

O homem, de 21 anos de idade, disse ser o proprietário do carro; que foi até o Paraguai comprar pneus e recebeu a proposta de levar o veneno agrícola para Campo grande, onde reside.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 416 mil.