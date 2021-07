Universitário morre em acidente entre caminhonete e carreta na BR-163

O universitário da Unigran, Philippe Penteado Escobar, 26, foi a vítima fatal de um acidente na noite desta sexta-feira (16), na rodovia BR-163, entre as cidades de Dourados e Caarapó. Philippe era morador de Amambai e bateu na traseira de uma carreta.

Segundo informações, a vítima dirigia uma caminhonete GM/S-10, de cor azul e pela dinâmica do acidente ele teria tentado ultrapassar a carreta, mas em dado momento tentou voltar, quando colidiu na traseira do veículo pesado.

Com a violência da batida o capô da caminhonete ficou grudado na carroceria da carreta, enquanto o veículo totalmente destruído só parou em uma espécie de pasto às margens da rodovia.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)