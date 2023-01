Turistas são acusados de matar cachorros a pauladas após alugar chácara

Um grupo de turistas são acusados de matar dois cachorros, após alugar uma chácara no município de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. O fato ocorreu na manhã de ontem (2), e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Conforme o registro de ocorrência, a vítima relatou que no último dia 30, alugou a chácara para um grupo de oito pessoas. Aos policiais, o proprietário disse que o grupo de turistas seriam de Maracaju e arrendou o imóvel para ser entregue até dia 2 de janeiro.

Ainda conforme o documento policial, a vítima na manhã de ontem foi até a propriedade após o grupo desocupar o imóvel. Ao chegar na casa, o homem deparou com os dois cães mortos.

Desesperado com a situação, o homem encontrou em contato com o turista, onde relatou que os animais foram atropelados. Imediatamente, a vítima ligou para o veterinário, sendo constatados que os cães foram mortos a pauladas.

O caso foi registrado na delegacia do município como maus tratos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.