Cinco pessoas são presas após vender armas e drogas pelo Facebook

Quatro pessoas foram presas e um adolescente de 16 anos, apreendido na tarde de ontem (2), após venderem armas de fogo e drogas pelo Facebook. O flagrante aconteceu por volta das 17h, no bairro Moreninhas, região sul da Capital.

Conforme informações da Polícia Militar, após receberem denúncias sobre comercialização de armas de fogo e substâncias de drogas via rede social, equipes do Batalhão de Choque foram a Rua Paranapiacaba no Bairro do Moreninhas atrás dos suspeitos. No local, encontraram um rapaz de 33 anos. Ao ser questionado, confessou o crime e que as três armas encontradas em sua casa eram oferecidas pelo facebook.

Após a confissão do primeiro suspeito, os policiais do Batalhão de Choque com a Polícia Militar, foram até a Rua Alto da Serra, no Bairro Moreninha II, quando encontraram porções de cocaína, maconha e arma artesanal. No imóvel, três pessoas foram presas em flagrante. Um deles estava foragido do sistema prisional.

Em meio ao flagrante, moradores relataram aos policiais de mais armas de fogo na região. Em diligências pelas ruas do Bairro Moreninhas, os militares encontraram outra arma em posse de um jovem de 19 anos. Segundo dados do sistema policial, o rapaz havia sido preso no dia 28 de dezembro, por porte ilegal de arma de fogo.

