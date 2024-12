Trio é preso em ‘boca de fumo’ que funcionava por delivery em Ponta Porã

Casal de ‘boca de fumo’ que funcionava por delivery foi preso em flagrante nessa quinta-feira (28) por investigadores da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). A operação foi realizada no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. Um terceiro envolvido também foi preso.

De acordo com os registros policiais, os investigadores estavam no local, quando avistaram atitudes suspeitas em frente à residência que vendia entorpecentes por delivery, utilizando o slogan do aplicativo Ifood.

O casal confirmou que eram donos do delivery e que a casa era utilizada para a comercialização. Foram encontrados no local diversos celulares, uma arma com seis munições, maconha, cocaína e crack, além de dinheiro e balança de precisão.

O terceiro envolvido foi preso em flagrante no momento em que comprava cocaína no local, alegando uso próprio.

