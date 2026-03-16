Três são presos após tentativa de roubo de camionete em Maracaju

A DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos), em ação de apoio à Delegacia de Polícia de Maracaju realizou diligências investigativas que resultaram na prisão em flagrante de três indivíduos envolvidos em tentativa de furto de uma caminhonete Toyota Hilux no município.

Segundo relato da vítima à polícia, no momento em que estava saindo da casa da namorada, foi surpreendido por um indivíduo no interior de seu veículo. Ao tentar contê-lo, o suspeito foi auxiliado por comparsas que aguardavam em um veículo Fiat Uno de cor azul, ocasião em que o condutor do automóvel tentou investir contra a vítima para garantir a fuga do grupo criminoso.

Diante das informações repassadas pela Delegacia de Polícia de Maracaju, equipes da DEFURV iniciaram imediatamente diligências investigativas em Campo Grande com o objetivo de localizar o veículo utilizado pelos autores e identificar os envolvidos no crime.

Após levantamentos preliminares, foi possível identificar o automóvel e localizar um dos suspeitos, no bairro Vila Planalto, o qual confessou participação no crime e indicou outros dois comparsas.

Na sequência das diligências, os policiais localizaram outro suspeito, no bairro Jardim Oliveira, sendo encontrados em sua posse objetos pertencentes à vítima, dentre eles a carteira e óculos de sol subtraídos do interior da caminhonete. Também foram apreendidos um aparelho celular e um dispositivo eletrônico utilizado para programação e cópia de chaves veiculares.

Dando continuidade às investigações, as equipes localizaram o terceiro suspeito no bairro Universitário, momento em que este tentava deixar a residência em uma motocicleta. O indivíduo foi abordado e preso pelos policiais. Durante a ação houve tentativa de interferência por parte de familiares, sendo necessário o emprego de técnicas de contenção dentro dos parâmetros do uso progressivo da força, situação prontamente controlada pela equipe.

Durante as oitivas preliminares, os três suspeitos apresentaram versões convergentes quanto à dinâmica do crime, confirmando que participaram da tentativa de furto do veículo em conjunto. Relataram ainda que, durante a fuga, tentaram atropelar a vítima com o automóvel para assegurar a evasão do grupo criminoso.

Os investigados também informaram que, caso conseguissem êxito na subtração da caminhonete, o veículo seria levado até a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde seria destinado ao comércio ilícito de veículos provenientes de crimes patrimoniais.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo impróprio, uma vez que, durante a fuga, foi empregada violência contra a vítima com o objetivo de assegurar a subtração e a impunidade do grupo criminoso. Após os procedimentos de polícia judiciária, os conduzidos permanecem presos e à disposição da Justiça.

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