Três pessoas são presas e polícia apreende mais de 500kg de maconha e veículos em Caarapó

Nesta quarta-feira (23), a polícia divulgou que 556,3 kg de maconha foram apreendidas e três pessoas em Caarapó no último domingo (20) em Caarapó.

Os policiais abordaram dois veículos que trafegavam em alta velocidade e na vistoria, foram encontrados diversos tabletes de maconha em um dos veículos.

O condutor confessou que levava a droga de Ponta Porã para São Paulo. O outro carro, que seguia à frente, era utilizado como batedor da carga, conforme confessaram os ocupantes do veículos.

Na ocorrêcia, os três envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com a droga e os veículos, para a Delegacia de Polícia Civil de Caarapó.

Toda a abordagem e prisão dos indivíduos foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

