Três pessoas são presas com mais de 70 quilos de cocaína em veículo

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prenderam três homens em flagrante, na noite de ontem (27), com mais de 70 quilos de pasta base de cocaína, na BR-262, em Miranda, a 207 quilômetros de Campo Grande.

Os homens foram vistos dentro de um Fiat/Palio estacionado, às margens da rodovia. Ao avistar os policiais, o motorista acelerou o veículo em alta velocidade, desobedecendo as ordens de parada.

Durante o acompanhamento tático, o condutor parou o veículo no acostamento e os três ocupantes, tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos em flagrante pelos policiais. No interior do veículo, foram encontrados 72 quilos de pasta base de cocaína.

Os entorpecentes e os presos foram encaminhados a Polícia Civil de Miranda.

