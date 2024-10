Três pessoas são presas após furtarem veículo de taxista em Campo Grande

Na noite de ontem (27), três pessoas foram presas por furtarem, amarrarem e colocarem um taxista no porta-malas do próprio veículo. O caso ocorreu no Jardim das Macaúbas, em Campo Grande.

De acordo com informações do Batalhão de Choque, o taxista foi acionado para fazer uma corrida do Jardim Los Angeles até o Noroeste, mas quando chegou no local de partida, foi surpreendido por três homens que entraram no carro e deram um mata-leãon nele. Sob ameaça, a vítima foi obrigada a fazer um Pix de R$ 1 mil para um dos criminosos.

Após realizar a transferência, o homem foi vendado com uma camiseta, teve as mãos amarradas para trás com um pedaço de fio de cobre e foi colocado no porta-malas do Fiat Palio Weekend.

No Jardim Los Angeles, o carro atolou e foi abandonado pelos criminosos.

O Batalhão de Choque foi acionado e conseguiram prender os três no Jardim das Macaúbas. Junto com um dos criminosos, os policiais encontraram um celular, e ao serem questionados, não souberam explicar a existência do aparelho.

Porém, o celular tocou e era o dono do celular, que havia conseguido sair do veículo e contou ter sido sequestrado.

O trio confessou o crime e afirmaram que pegaram R$ 200 que estavam na carteira do homem para comprar uísque.

Já o carro do taxista foi encontrado na Rua Augusta Rossini Guidi, Jardim Los Angeles, nas proximidades da abordagem.

Entre os envolvidos no crime havia um menor de idade.