Três pessoas são autuadas por dano em área de Reserva Legal em Sidrolândia

Na tarde de ontem (08), uma equipe de fiscalização ambiental da Polícia Militar Ambiental de Campo Grande autuou três pessoas por construírem barracos na Reserva Legal do Assentamento Eldorado II, localizado a cerca de 40 km da cidade de Sidrolândia, na região conhecida como Capão Seco.

A ação foi motivada por denúncias recebidas, informando que diversas famílias estavam erguendo barracos de lona dentro da área protegida.

Ao chegar ao local, os policiais constataram a presença de construções de madeira e lona. Após averiguar a situação, foi feito contato com três responsáveis pelas construções, que se identificaram como proprietários dos barracos localizados dentro da Reserva Legal.

Durante a fiscalização, foi realizada uma análise das imagens do local, que revelou que uma fração de hectare da área protegida foi danificada. De acordo com a legislação ambiental vigente, foi aplicada uma multa administrativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autuados, totalizando R$ 15.000,00 em multas.

Os autos foram encaminhados ao órgão ambiental competente para as providências cabíveis, incluindo a reparação do dano ambiental. Além disso, foi dada a ordem para que as construções de lona fossem removidas imediatamente, a fim de evitar mais danos à área de preservação.

Este incidente ressalta a importância da preservação das áreas de preservação ambiental, como as Reservas Legais e as Áreas de Preservação Permanente, para a preservação da fauna e flora local. Especialmente em assentamentos, onde as áreas de proteção ambiental são de responsabilidade de todos os moradores, qualquer violação pode afetar diretamente a comunidade.