Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-163, na Capital

Acidente envolvendo um carro e um caminhão matou três pessoas, de 30, 34 e 35 anos, na madrugada deste sábado (6), na BR-163, no km 468, na região da Moreninha, em Campo Grande. Todas as vítimas estavam no mesmo automóvel.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, um caminhão semirreboque seguia no sentido norte/sul, quando o motorista de Fiat Siena, vindo no sentido contrário, perdeu o controle do carro, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra o veículo de carga pesada.

Com a batida, os três passageiros do carro morreram e ficaram presos às ferragens. Não há informações se as vítimas são da mesma família e a identificação. A perícia e a Polícia Civil foram acionadas para investigar as causas do acidente.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve no local para controlar o tráfego de veículos. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer.