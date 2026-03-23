Três ônibus com trabalhadores se envolvem em acidente na MS-377

Caso ocorreu em Inocência; feridos foram atendidos e não há vítimas em estado grave

Na manhã desta segunda-feira (23), um acidente envolvendo três ônibus que transportavam trabalhadores mobilizou equipes de resgate, na rodovia MS-377, no município de Inocência.

Os veículos levavam funcionários de uma empresa quando houve a colisão. Ainda não se sabe o que causou o acidente, e os detalhes devem ser esclarecidos posteriormente.

Equipes de socorro atenderam os trabalhadores feridos no local, enquanto o tráfego na rodovia foi controlado para evitar novos incidentes.

Apesar do impacto, não há, até o momento, registro de vítimas em estado grave. O número total de feridos ainda não foi informado.

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