Três foragidos da Justiça foram capturados neste fim de semana em Campo Grande

Neste fim de semana, entre dias 25 e 26 de abril três foragidos foram capturados em diferentes bairros de Campo Grande.

No dia 25, às 15h30, no Jardim Antártica, um homem de 52 anos, que possuía mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pelo crime de descumprimento de medida judicial. O indivíduo foi conduzido e apresentado na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), onde permanece preso.

Outro foragido capturado no dia 26, às 16h, no bairro Jardim Nova Lima, era um homem de 32 anos, foragido do Estado do Rio Grande do Sul. O indivíduo foi preso pelo GOI e tinha um mandado de prisão expedido em aberto pela Vara de Execuções Criminais Regional de Passo Fundo pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Após a captura, foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL), onde permanecerá custodiado.

Ainda no dia 26, às 20h, no bairro Jardim Jacy, os policiais prenderam uma mulher 41 anos, foragida da Justiça condenada pelo crime de furto. Ela foi capturada e também apresentada na DEPAC CEPOL.

A ação teve objetivo de cumprimento de mandados de prisão em aberto.As prisões foram realizadas pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI).

