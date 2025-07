Três carros furtados são recuperados e dois homens são presos em rodovias de MS

Veículo tinham registros de furto em Belo Horizonte e Campo Grande; um deles foi abandonado em rodovia



Três carros com registro de furto foram recuperados no domingo (27) em ações distintas realizadas pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Naviraí e Batayporã, no interior do Estado. Dois homens, de 26 e 28 anos, foram presos em flagrante durante uma das ocorrências.

O primeiro caso ocorreu na BR-487, zona rural de Naviraí, onde policiais abordaram dois veículos, um Fiat Cronos e um Ford Ecosport, que trafegavam juntos. Durante checagem, foi constatado que ambos haviam sido furtados em Belo Horizonte (MG). Os motoristas relataram que pegaram os carros em Minas Gerais e que receberiam R$ 5 mil para levá-los até o município de Caarapó. Os dois foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Naviraí.

Mais tarde, na MS-276, zona rural de Batayporã, um terceiro carro foi localizado abandonado às margens da rodovia. O veículo, um Honda Fit, havia sido furtado no mês passado em Campo Grande. Buscas foram feitas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

Os casos foram registrados como receptação e furto de veículo.

