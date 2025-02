Três Bolivianos são detidos após ingerirem 300 cápsulas de cocaína em Corumbá

Nesta segunda-feira (17), três bolivianos de 21, 27 e 31 anos, foram detidos após ingerirem cerca de 300 cápsulas de cocaína. As autoridades encontraram aproximadamente 5 kg de pasta base de cocaína, parte dela camuflada em um frasco de condicionador de cabelo e na cueca de um dos suspeitos. O restante da droga foi engolido pelos indivíduos. O caso aconteceu durante fiscalização na BR-262, em Corumbá, cidade distante 425km de Campo Grande.

Os suspeitos informaram à polícia que cada um ingeriu cerca de 100 cápsulas e que o destino da droga era São Paulo, onde seriam pagos pelo transporte. Além da cocaína, também foram encontradas cerca de 2 toneladas de roupas falsificadas e alimentos contrabandeados nos veículos.

Segundo informações do G1, os bolivianos foram encaminhados à Santa Casa de Corumbá, onde expelirão as cápsulas, e depois serão levados à Delegacia da Polícia Federal para as devidas providências.