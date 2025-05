Traficantes abandonam 2,5 toneladas de maconha e veículos furtados durante fuga em Ponta Porã

Dois veículos carregados com 2,5 toneladas de maconha foram abandonados por traficantes não identificados às margens de uma rodovia em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande. A droga, avaliada em R$ 5,2 milhões, foi apreendida pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) após perseguição policial.

De acordo com o DOF, a ação ocorreu durante um bloqueio montado entre as rodovias MS-164 e MS-270, em uma área conhecida como Trevo do Copo Sujo. Os agentes avistaram dois veículos, uma picape Fiat Strada e um VW Polo Track, se aproximando em alta velocidade.

Ao perceberem a barreira policial, os motoristas realizaram um retorno brusco e iniciaram fuga, sendo perseguidos por vários quilômetros. Pouco depois, abandonaram os carros em um milharal e fugiram a pé pela plantação. Apesar das buscas realizadas, nenhum suspeito foi localizado.

Durante a verificação, os policiais constataram que a picape Fiat Strada possuía registro de furto em Brasília (DF). No compartimento de carga foram encontrados 63 tabletes de maconha. No VW Polo, havia mais 44 pacotes da droga, totalizando cerca de 2.500 quilos.

Tanto os veículos quanto a droga foram encaminhados para a Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, onde o caso seguirá sob investigação.

A apreensão reforça o papel estratégico da região de Ponta Porã como rota do tráfico internacional de drogas, devido à proximidade com a fronteira do Paraguai, país de origem da maior parte da maconha apreendida no Brasil.

