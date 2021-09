Traficante levava maconha para Rondonópolis MT é apreendido

Na tarde de hoje (15), um homem foi apreendido por policiais militares após ser encontrado maconha na mochila do mesmo. O homem estava em um micro-ônibus que estava saindo de Campo Grande com destino para Rondonópolis no Mato Grosso. Os policiais pararam o ônibus e perceberam que o rapaz ficou nervoso com a presença deles, foi então que resolveram mexer na mochila que estava com ele, onde encontraram 8 tabletes da maconha, totalizando 7KG. O homem disse que receberia 500 reais por cada KG da maconha no Mato Grosso.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)