Traficante é morto durante troca de tiros com a polícia na MS-265

Um traficante que não teve identidade divulgada, morreu na tarde de ontem (15), durante um confronto com o Batalhão de Choque, na MS-295, em Paranhos, a 389 quilômetros de Campo Grande. O comparsa dele de 19 anos, foi preso com 490 quilos de maconha no veículo e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo informações da polícia, o flagrante aconteceu durante a Operação Horus, que acontece a meses na região de fronteira, quando policiais depararam, com dois veículos, um Ford Fiesta e um Renault Logan, em atitudes suspeitas pela rodovia e tentaram abordagem. Durante a tentativa, o condutor acelerou o carro em alta velocidade pela rodovia, onde abandonou o carro quilômetros a frente. Durante a fuga a pé, o motorista sacou a arma e houve troca de tiros. Ele foi atingindo e acabou morrendo no local. O seu comparsa de 19 anos, confessou o transporte de maconha, sem falar o destino final da viagem.

O jovem preso em flagrante e durante o caminho a delegacia, disse que não fazia ideia de quem era o comparsa morto.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.