“Trabalhar em conjunto e salvar vidas”, diz novo comandante do Batalhão de Trânsito após posse

A passagem de comando do BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) foi realizada na última terça-feira (12), na sede da unidade, na Barão do Rio Branco em Campo Grande. O novo comandante, tenente-coronel, Elcio Almeida destacou a importância de salvar vidas nesta nova tragetória.

“Em meus 29 anos de trabalho na Polícia Militar sei que este será um grande desafio, mas é uma alegria imensa ser designado ao comando. Conto com apoio da Secretaria de Segurança Pública, para trabalhar em conjunto, sei que as equipes trabalham bem e tem responsabilidades, juntos o objetivo é salvar vidas e evitar lesões, se salvar uma vida objetivo está cumprido”, afirmou.

Anteriormente o tenente-coronel, Elcio estava na função de assistente do Subcomandante-Geral da Polícia Militar, mas também já atuou como comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar no município de Corumbá e também como comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar na Capital.

Também foi realizado a passagem solene do comando do 1º Batalhão de Polícia Militar e também da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar.