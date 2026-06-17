Trabalhador sofre descarga elétrica durante serviço em loja de tintas em Campo Grande

Corpo de Bombeiros realizou resgate no telhado com uso de caminhão munck; vítima foi encaminhada para atendimento médico

Na tarde desta quarta-feira (17), um trabalhador sofreu uma descarga elétrica enquanto realizava um serviço de pintura em uma loja de tintas na Avenida Coronel Antonino, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, ele estava sobre o telhado do estabelecimento quando ocorreu o acidente.

O Corpo de Bombeiros atuou no resgate, com cerca de três viaturas mobilizadas para a ocorrência. A equipe utilizou um caminhão munck para retirar a vítima do local.

Após o resgate, o trabalhador foi encaminhado para atendimento médico. Segundo informações repassadas pela corporação, ele estava consciente e orientado, apresentando queimaduras, sem gravidade.

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