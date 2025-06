Trabalhador rural morre em queda de cavalo, em Maracaju

Um homem, de 31 anos, identificado como Reinilson Batista de Oliveira Lima, foi encontrado morto na tarde de domingo (22) em uma fazenda localizada às margens da MS-460, em Maracaju, 160 quilômetros de Campo Grande. Ele sofreu uma queda enquanto montava um cavalo durante atividades de rotina na propriedade rural.

De acordo com o site Noticidade, Reinilson havia saído para trabalhar montado no animal, mas foi localizado posteriormente caído em um pasto da fazenda. O cavalo também apresentava sinais do acidente, o que ajudou a indicar a possível dinâmica da queda.

A equipe de socorristas de Nioaque foi acionada, mas ao chegar ao local constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais. A Polícia Civil e a Polícia Científica compareceram para realizar os procedimentos de praxe.

Com uma fratura evidente no crânio, a ocorrência foi registrada como morte decorrente de fato atípico.

