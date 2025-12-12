Trabalhador paraguaio morre prensado por barcaça em Corumbá

Na noite da última quinta-feira (11), um trabalhador paraguaio, identificado como Joubert Fromberz John Alfred de 25 anos, morreu prensado após um acidente em uma mineradora em Corumbá.

Segundo o Diário Corumabense, o acidente ocorreu em Porto Esperança, no Porto Gregório Curvo quando uma barcaça acabou prensando Joubert enquanto ele realizava suas atividades no local.

No local, equipes de primeiros socorros da própria mineradora foram acionadas e prestaram atendimento a Joubert. O trabalhador foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na na Delegacia de Polícia do município.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.