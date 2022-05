Tiroteio em menos de 24h na Capital acerta tabacaria

Uma tabacaria localizada na rua Euclides da Cunha região central da Capital, foi alveja com tiros na madrugada deste sábado (28), após uma briga no local. Segundo atentado com tiros em menos de 24h na Capital.

Segundo populares a briga aconteceu após uma discussão com um jovem militar de 22 anos e um grupo de três rapazes. O trio não teria se agradado do tom do militar na briga e foram até o carro para buscar a arma e voltaram atirando no vidro de blindex do local. O grupo teria mencionado ser do “Comando de Ponta Porã” após a confusão armada resolveram fuigir. A briga não deixou ninguém ferido.

Após fugirem policiais da guarda municipal tentaram abordá.los, mas fugiram e deixaram o carro na região da velha rodoviária, fugindo sem deixar pistas.