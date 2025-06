Tiroteio em conveniência deixa homem ferido no Jardim Treviso

Por volta das 22h20 desta sexta-feira (13), um homem de 30 anos foi baleado enquanto estava com a esposa em uma conveniência localizada no bairro Jardim Treviso, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, o autor do disparo passou pelo local e atirou contra a vítima, atingindo sua perna esquerda.

Após o ataque, o homem foi rapidamente socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) foi acionado e esteve na cena do crime. A equipe comunicou a perícia, que realizou a coleta de vestígios, incluindo manchas de sangue encontradas no local.

A ocorrência foi registrada na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) como lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.