Tentou matar a mãe com machado, revolver e lança

Após tentar matar a própria mãe e fazer ameaças à família, Jovem de 18 anos foi preso em flagrante na noite desse sábado (28) em uma aldeia da cidade de Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã. Com um machado e arma de fogo, ele partiu para cima da mãe após ela impedir o autor de esfaquear sua esposa.

A mãe do autor informou que ele estava agredindo fisicamente sua companheira e teria pego uma faca de serra, quando ela tentou intervir e conseguiu tirar a faca das mãos do filho, evitando que a nora fosse esfaqueada. Em seguida, ela disse ter sido agredida pelo filho com puxões de cabelo, socos, foi enforcada e jogada no chão.

A vítima ainda afirmou que, já no chão, o filho pegou um machado e uma arma, e teria dito “vou te matar agora”, momento em que ela gritou por socorro e o esposo entrou na casa, conseguindo impedir o filho e esconder o machado.

Com a chegada dos policiais militares, o autor fugiu para uma região de mata, mas foi localizado e preso. A lança e o machado utilizado nas ameaças foram localizados com ele. A companheira do autor não foi encontrada, e os pais afirmaram que ela teria se escondido por medo do marido. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e ameaça.

