Tempus Veritatis: Valdemar Costa Neto é preso em flagrante por posse de arma sem registro

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (8), pela Polícia Federal, na operação Tempus Veritatis, que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo portal SBT News, uma arma sem registro foi encontrada pela Polícia Federal, em posse de Valdemar da Costa Neto.

A operação foi deflagra na na manhã desta quinta-feira e investiga o ex-presidente e seus aliados políticos sobre uma possível organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, durante o processo eleitoral de 2022.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: