Taxista preso paga fiança de R$ 4 mil e responderá em liberdade

O taxista preso na última terça-feira (16), após atirar contra um motorista na Av. Duque de Caxias, depois de levar uma fechada no trânsito foi solto em em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (17).

O homem pagou uma fiança de de R$ 4 mil, e como medidas cautelares o taxista deverá comparecer sempre que for intimado para atos do inquérito e para o julgamento. Desse modo, não podendo mudar-se de residência, sem a permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de oito dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

