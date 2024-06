Taxista foi obrigado a fazer transferências bancárias antes de ser executado, diz polícia

Durante interrogatório, os criminosos disseram que a intenção não era matar Devanir

O trio que matou o taxista Devanir da Silva Santos, de 35 anos, em Ribas do Rio Pardo, a 98 km de Campo Grande, foram identificados como Alan Rodrigues da Silva, 24, Gabriel Filipe Lima Felix, 28, e Zico José da Silva, 35. Eles estão presos pelo crime de latrocínio, ocultação de cadáver e posse de arma de fogo. A investigação aponta que os autores obrigaram a vítima a fazer transferências bancárias antes de executá-lo com três tiros.

A vítima estava desaparecida desde a última terça-feira (11). Segundo a Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, os suspeitos teriam chamado Devanir para uma corrida com o objetivo de roubá-lo. O delegado da cidade, Felipe Braga, afirmou, durante coletiva no fim da manhã desta sexta-feira (14), em Campo Grande, que após este fato o taxista não foi mais visto e então passou a investigar o desaparecimento.

Durante investigação, foram identificadas transferências bancárias suspeitas. A polícia também relatou sobre o carro, um Toyota Corolla, que foi visto trafegando pelas ruas da Capital, o que levantou suspeitas já que a vítima não tinha avisado a família que iria viajar. O delegado então comunicou a Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) para ajudar no caso.

O veículo foi encontrado abandonado na Vila Santa Dorotheia, em Campo Grande, posteriormente, os policiais souberam que o carro havia sido deixado no local por três homens. Testemunhas relataram que eles estavam aparentemente nervosos e usando roupas de frio.

O trio fez reserva em um hotel localizado na Avenida Afonso Pena. No local, a polícia encontrou apenas um dos suspeitos, e um revólver e uma munição. O suspeito então contou que os comparsas teriam voltado para Ribas do Rio Pardo de táxi. Dando continuidade às investigações, a polícia encontrou a casa em que os homens moravam. Um deles teria tentado fugir, pulando o muro, mas foi preso logo após. O boné do terceiro indivíduo foi encontrado na casa.

Em conversa com o primeiro preso, os policiais descobriram onde a vítima teria sido morta. “Um local de mata, na área rural de Ribas. Realizando essa incursão na mata com a equipe, o corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas com enforca gato”, detalhou o delegado o delegado Pedro Cunha, da Garras.

“Foram três disparos, que atingiram a cabeça, mão e perna da vítima. Perícia no carro encontrou dois enforca gatos e uma faca que pode ter sido utilizada pelos homens. O carro ainda passa por perícia”, revelou o delegado Guilherme Scucuglia da Garras.