Suspeitos de homicídio são presos após corpo em decomposição ser encontrado em lago, em Costa Rica

A Operação “Alpha 14”, desencadeada pela Polícia Civil e a Polícia Militar na manhã de domingo (2), ocorreu na área conhecida como “buracão” em Costa Rica, uma cidade localizada a 326 km de Campo Grande. A ação visa a detenção temporária e a internação provisória dos suspeitos de assassinar Josué de Moraes Fernandes, de 20 anos.

Josué estava ausente desde a última sexta-feira (10), conforme registrado no boletim de ocorrência. Josué foi localizado com diversas lesões corporais e possuía antecedentes por tráfico de drogas.

De acordo com dados divulgados pela polícia, um indivíduo foi detido sob suspeita de ter cometido o delito. Adicionalmente a ele, outros dois adolescentes também foram detidos por participação no delito.

Josué foi encontrado sem vida em estado de decomposição no lago localizado no Bairro Ramez Tebet, em Costa Rica, no dia 12 de janeiro deste ano.