Suspeito que usada perfis falsos em redes sociais para pedofilia é alvo da Polícia Civil

Um homem, de 42 anos, foi preso na tarde de ontem (29), suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes utilizando as redes sociais. O crime aconteceu na cidade de Bela Vista, a 323 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito utilizada perfis falsos no Facebook, WhatsApp e Instagram para conversar com as vítimas. Após conseguir a confiança, ele enviava fotos e recebia imagens e mensagens de nudez.

Ainda conforme as investigações, o caso foi descoberto e denunciado pelas mães das vítimas.

Diante do caso, o setor de investigações em conjunto com a inteligência da Polícia Civil, junto aos provedores de internet, como Google e Meta, conseguiu identificar o dono do perfil falso.

Após confirmação da identidade do suspeito, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão, onde foram aprendidos aparelhos celulares, que continuam conteúdos inapropriados de cunho sexual e login de perfis falsos.

