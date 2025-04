Suspeito do feminicídio de Ivone morre em confronto com a polícia em Campo Grande

Um homem de 36 anos, identificado como Wilton de Jesus Costa e conhecido como “Bill”, morreu na noite de sexta-feira (18) após entrar em confronto com equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar na região de Angandui, em Campo Grande.

Wilton era o principal suspeito de matar a namorada, Ivone Barbosa da Costa Nantes, de 41 anos, atingida com uma facada na nuca no Assentamento Nazaré, área rural de Sidrolândia.

Após o feminicídio, o homem fugiu e permaneceu foragido por algumas horas. Durante o cerco policial, foi encontrado e, segundo a PM, reagiu à tentativa de abordagem, resultando no confronto.

Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas para o local da ocorrência, onde deram início aos levantamentos e procedimentos investigativos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram