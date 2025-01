Suspeito de tráfico de drogas com grande quantidade de skunk é preso em Dourados

Na tarde de quarta-feira (15), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Dourados, a 231 km de Campo Grande. A prisão ocorreu em uma residência localizada na Rua Monte Alegre, no Bairro Jardim Pantanal.

A ação policial foi desencadeada após denúncias anônimas indicando que o suspeito estaria comercializando entorpecentes na região, tanto no período da manhã quanto à noite. De acordo com as informações recebidas, ele apresentava comportamento típico de traficante, permanecendo em frente ao imóvel.

No local, os policiais encontraram um homem com as características descritas nas denúncias, que foi abordado em frente à residência. Durante a revista pessoal, foram apreendidas três porções de skunk, armazenadas em sacos plásticos, prontas para a venda.

Ao ser interrogado, o suspeito revelou que havia mais entorpecentes dentro da casa. No interior do imóvel, os policiais encontraram uma bacia com uma quantidade considerável de skunk, além de porções embaladas, uma balança de precisão, sacos plásticos para embalagem da droga, valores em dinheiro e dois celulares.

O homem foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.