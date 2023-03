Suspeito de produzir e divulgar pornografia com crianças é preso com revólver

Homem suspeito de produzir e divulgar pornografia com crianças, foi preso nesta nesta quinta-feira (23), em uma residência do Bairro União, em Campo Grande. Ação da Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriu um Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

No local, os investigadores encontraram diversos equipamentos eletrônicos e 01 revolver modelo Taurus, calibre 357. Há suspeitas que o suspeito, de 50 anos, tenha praticado crimes do art. 216-B do CP (Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes) e art. 240 e 241-B do ECA (Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente), razão pela qual os equipamentos foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia.

A ação da policial é fruto da Operação Sentinela, coordenada pela DEPCA-MS, em âmbito permanente, e visa ao combate da Exploração Sexual Infanto-Juvenil, inclusive, em âmbito cibernético.

Onde e como denunciar crimes contra crianças e adolescentes em Campo Grande

1º Conselho Tutelar – região sul

Local: rua, Av. Arquiteto Vila Nova Artigas – Aero Rancho

De segunda a sexta-feira – das 7h30 às 17h30 – pelos telefones: 3314-6370 / 3314-4482 ramal 6099

– das 7h30 às 17h30 – A partir das 17h30, final de semana e feriados somente pelo telefone de plantão – 99941-2195

2º Conselho Tutelar – região norte

Local: rua São João Bosco – Monte Castelo

De segunda a sexta-feira – das 7h30 às 17h30 – pelos telefones: 3314-4482 – ramais: 6100 ou 6104

– das 7h30 às 17h30 – A partir das 17h30, final de semana e feriados somente pelo telefone de plantão – 99668-1623 3º Conselho Tutelar – região central Local: rua Coronel, R. Sebastião Lima, 1297 – Jardim São Bento

De segunda a sexta-feira – das 7h30 às 17h30 – pelos telefones: 3314-4337 / 3314-4482 ramal 6101 e 6105

– das 7h30 às 17h30 – A partir das 17h30, final de semana e feriados somente pelo telefone de plantão – 99715-9024 4º Conselho Tutelar – região bandeira Local: rua José de Freitas Guimarães, 129 – Jardim Sao Lourenco

De segunda a sexta-feira – das 7h30 às 17h30 – pelos telefones: 3314-4482 ramal 6121

– das 7h30 às 17h30 – A partir das 17h30, final de semana e feriados somente pelo telefone de plantão – 99989-3692 5º Conselho Tutelar – região lagoa Local: rua Panambi Verá – Tijuca

De segunda a sexta-feira – das 7h30 às 17h30 – pelos telefones: 3314-4482 ramal 6022

– das 7h30 às 17h30 – A partir das 17h30, final de semana e feriados somente pelo telefone de plantão – 99847-9119 Disque 100 O Disque 100 atende 24 horas, todos os dias, incluindo fins de semana e feriados, em todo o Brasil. Pela internet, as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil ou pelo WhatsApp, no número (61) 99656-5008. As denúncias são recebidas de forma anônimas e encaminha o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou adolescente. Ministério Público Todo estado brasileiro conta com um Centro de Apoio Operacional (CAO), que pode ser acionado para a defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Os números de contato são: 127 e 0800-647-1127, como ligação gratuita em todo estado ou (67) 3318-2032. Polícia Militar O 190 é o número de telefone da Polícia Militar, que deve ser acionado em casos de necessidade imediata ou socorro rápido. O 190 recebe ligações de forma gratuita em todo o território nacional.

