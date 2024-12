Suspeito de homicídio é preso por policiais civis em Miranda

Nesta terça-feira (3), policiais civis da cidade de Miranda capturaram um suspeito de 30 anos, por homicídio com arma branca.

De acordo com as investigações, o autor teria desferido diversos golpes no corpo e rosto, dando fim a vida da vítima.

Os policiais realizaram o levantamento de informações que indicassem o paradeiro e o nome do suspeito. A equipe passou a visitar os possíveis locais onde o fugitivo possivelmente se esconderia, levando o individuo a se apresentar na Delegacia.

O suspeito foi preso em virtude do flagrante pelo homicídio qualificado e se encontra na unidade policial, aguardando as determinações judiciais.

Com Policia Civil MS

