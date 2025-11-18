Suspeito de homicídio com canivete, é preso em flagrante em Ponta Porã

Na manhã desta segunda-feira (17), o autor do homicídio que vitimou Anderson Alves Louriano, de 28 anos, foi preso em flagrante. O crime ocorreu na noite de domingo (16), na Vila Ferroviária, em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Na ocasião a vítima e autor consumiam bebidas alcoólicas. Após um desentendimento, o suspeito, identificado como Marcos Barbosa, de 24 anos, golpeou o pescoço da vítima com um canivete. Anderson chegou a ser socorrido ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

Logo após o crime, a autoridade policial deu início às buscas, mobilizando equipes e compartilhando informações com a Polícia Militar para localizar o suspeito. As diligências seguiram durante toda a noite.

Na manhã seguinte, sentindo-se cercado, o autor apresentou-se na delegacia e entregou o canivete utilizado no crime. Considerando a perseguição ininterrupta desde o momento dos fatos, foi formalizada a prisão em flagrante.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime. Diante da gravidade do delito e do risco de fuga, testemunhas afirmaram que ele pretendia fugir para o Paraguai, o delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantir a ordem pública e assegurar o cumprimento da lei penal.

O preso permanece à disposição da Justiça.

