Suspeito de furtos em residências é preso em flagrante na Capital

Homem já havia sido detido em janeiro, mas foi solto e voltou a cometer crimes; polícia recuperou objetos roubados

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) prendeu, nesta quinta-feira (13), um homem de 22 anos suspeito de furtar residências nos bairros Vilas Boas, TV Morena e Vila Carlota, em Campo Grande. Segundo a investigação, ele já possuía um histórico criminal no Estado do Pará, onde chegou a manter a própria família em cárcere privado para evitar uma prisão, sendo necessário o uso da força policial para contê-lo.

Após se mudar para Campo Grande, o suspeito passou a cometer furtos em casas na região. Nos dias 7 e 10 de janeiro, foi preso em flagrante por furto qualificado, mas, no dia 25 do mesmo mês, obteve liberdade provisória. Apenas três dias depois, em 28 de janeiro, voltou a agir e furtou joias e relógios de luxo de uma residência na Vila Carlota.

A partir desse crime, os investigadores da DERF passaram a monitorá-lo. Durante esta semana, ele foi novamente identificado como autor de outro furto, desta vez no bairro TV Morena. Câmeras de segurança registraram sua ação dentro da casa, onde ele furtou objetos, abriu a geladeira e tomou refrigerante antes de deixar o local.

Após buscas, o suspeito foi localizado nesta quinta-feira (13) na Vila Olinda, em um ponto frequentado por usuários de entorpecentes. Com ele, a polícia encontrou todos os objetos furtados na última invasão, além da mochila e das roupas usadas no crime.

Levado à delegacia, ele confessou os furtos e detalhou como invadia as casas e subtraía os pertences. Ele teve a prisão preventiva decretada.

