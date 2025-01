Suspeito de feminicídio em Guarujá é preso em Ponta Porã, MS

Bruno dos Santos Campos, de 35 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (15) em Ponta Porã, na linha internacional entre o Brasil e o Paraguai. Ele estava foragido de São Paulo e é suspeito de feminicídio. A prisão aconteceu após uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e o Departamento de Investigação da Polícia Nacional do Paraguai.

O autor era procurado por um mandado de prisão temporária em razão do assassinato de Brenda Bulhões, ocorrido em 29 de novembro de 2024, na cidade de Guarujá (SP). O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo a Polcia Civil, nas imagens, Brenda aparece estacionando sua motocicleta em frente a um estabelecimento comercial. Poucos segundos depois, o autor usando um capacete se aproxima, efetua disparos de arma de fogo e foge, deixando a vítima gravemente ferida no chão.

O SAMU foi acionado de imediato e tentou reanimar Brenda com manobras de reanimação cardiopulmonar. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

Com Policia Civil