Suspeito de diversos roubos é morto após reagir contra militares da Força Tática

Michael Jorge Gonçalves Lopes, vulgo “Japa”, 25, morreu após atentar contra a vida dos militares da Força Tática durante a noite de domingo (30), em Três Lagoas. O mesmo possuía um vasto antecedente criminal, além de outros furtos e roubos em seu desfavor.

Segundo a Rádio Caçula, a equipe policial localizou Michael, conhecido dos meios policiais, que reagiu após ser dada voz de abordagem, tentando golpear um dos militares da guarnição, vindo em sua direção com a clara intenção de lhe ferir, sendo necessária uma reação imediata dos agentes devido ao risco.

Após dispararem contra o Michael, ele foi desarmado e socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora, onde deu entrada já sem vida.

No hospital, um homem procurou a equipe da Força Tática relatando que um indivíduo, com características parecidas com a de “Japa”, minutos antes da abordagem dos militares, teria roubado seu aparelho celular.

Além deste crime, Michael tem em seu desfavor a participação em um outro roubo, dessa vez contra uma idosa de 76 anos, na última semana. O crime chamou a atenção pela forma em que o assaltante agiu, retirando de maneira forte e ferindo a vítima, tudo registrado pelas câmeras de segurança da região.

A idosa andava à pé por uma rua, no bairro Santos Dumont, quando o ladrão mediante grave ameaça e covardemente retirou à força a bolsa da vítima, que com a força foi diretamente com o rosto ao chão, tendo seu braço ferido, além de escoriações na região da testa e teve seu olho machucado.

O histórico criminal de “Japa” é extenso, onde possui antecedentes, além de roubo e furto, delitos como tráfico de drogas, desobediência, resistência e receptação. O corpo de Michael foi levado ao IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) para passar por necrópsia e na sequência, liberado para os familiares.