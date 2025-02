Suspeitas são presas por torturarem adolescente e criança em Coxim

Na manhã desta quarta-feira (5), duas suspeitas, de 28 e 30 anos de idade, foram presas por crime de tortura contra uma adolescente de 13 anos e um menino de 7 anos de idade na cidade de Coxim.

As suspeitas, são a mãe e a namorada que mantêm um relacionamento e possuem a guarda da adolescente e da criança, filhos de uma delas.

No dia 18 de janeiro, chegou ao conhecimento do plantão da 1ª Delegacia de Coxim que a adolescente havia fugido da residência da mãe e da madrasta e foi até a casa do pai, onde denunciou que ela e o irmão estavam passando por diversos atos de maus-tratos e violência psicológica, além de cárcere privado, restando ambos lesionados.

O pai então levou a adolescente para registro de boletim de ocorrência na Unidade Policial e conseguiu pegar o filho com as suspeitas.

A adolescente e a criança passaram por escuta especializada e exames de corpo de delito. Os relatos ilustraram um cenário de horror, com rotina diária de agressões físicas e humilhações, havendo a tipificação no crime de tortura.

Com isso, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva das suspeitas, além de procedimento de busca e apreensão na residência.

Para denúncias de casos de maus-tratos como esse, basta entrar em contato pelo Disque 100, 190, da Polícia Militar, 32911338 (Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim) e 32911463 (1ª Delegacia de Coxim).

A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim (DEAM).

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.