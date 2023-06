SIG prende dupla que matou rapaz na cabeça

Irmãos participam de briga em Três Lagoas que termina com tiro na cabeça da vítima. A ocorrência aconteceu na sexta-feira (2) passada e agentes da da SIG (Seção de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) da cidade prenderam homem de 31 anos nesta última quarta-feira (7).

A briga foi no bairro Jardim Flamboyant. Segundo B;O na ocasião, o indivíduo preso hoje pela SIG efetuou diversos disparos de arma de fogo, em direção à vítima, atingindo sua cabeça, que fugiu do local.

Diante da ordem judicial de prisão, as equipes da Polícia Civil iniciaram diligências visando dar efetividade a decisão judicial, e conseguiram localizar e dar cumprimento ao mandado de prisão contra o suspeito.

Ele foi conduzido a sede da SIG e submetido a realização do exame de corpo de delito, sendo posteriormente encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para responder ao processo preso.

