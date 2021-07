Servidor filmava mulheres com camêra escondida em bucha

O zootecnista, de 35 anos, preso ontem (21) em Paraíso das Águas por filmar colegas de trabalho no banheiro, usava uma bucha de lavar louças para esconder um celular e fazer as gravações.

Segundo informações oficiais, o funcionário usava um aplicativo que comandava a distância, de seu notebook, para fazer as imagens das colegas seminuas no banheiro. Ele camuflava o celular na bucha de lavar louças e colocava em um local escondido, mas que lhe dava ampla visão das vítimas no banheiro.

O crime foi descoberto após uma das vítimas, moradora da cidade de Itumbiara, Goiás, informar que, durante os dias que ministrou curso na secretaria, em 2019, teve sua intimidade exposta na internet. Ela estava seminua no banheiro da secretaria e descobriu que o vídeo circulava em um site de pornografia, sem seu consentimento.

As imagens eram registradas no notebook e depois compartilhadas em um site pornográfico, onde seu login tinha como codinome seu apelido “Putzboi”. Acesse também: Mulher simula assalto e acaba presa no interior do Estado.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)