Senad destrói plantações de maconha em fazendas na região de fronteira

Agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai desarticularam na tarde de ontem (19), mais de 15 acampamentos na região de Pedro Juan Caballero, município de fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Durante a ação, foram encontrados no local aproximadamente 8 toneladas de maconha em fase final de processamento.

A ação ofensiva foi na região da área da Colônia Estrela, no Departamento de Amambay. Três pessoas foram presas e diversos utensílios utilizados para o processamento da droga foram apreendidos.

Segundo informações da Senad, a estrutura funcionava com 3 geradores, 32 macacos hidráulicos, 33 peneiras, 3 balanças eletrônicas, 8 prensas e outros elementos. A ação dos agentes foi acompanhada pelo procurador Celso Morales.

