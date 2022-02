Sem documento, corpo é encontrado em lagoa perto de assentamento

O corpo de um jovem ainda não identificado foi encontrado na tarde de ontem (18) por moradores do Assentamento Capão Bonito, em Sidrolândia – distante a 71 quilômetros de Campo Grande. Ele estava ao lado de uma moto, dentro de lagoa próxima ao assentamento.

Conforme o Sidrolandia News, a suspeita da morte é de um possível acidente e, ao cair na água, existe a possibilidade da vítima ter morrido afogada.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas como o óbito estava constatado, a perícia de Campo Grande precisou ser chamada para fazer os devidos levantamentos da ocorrência e averiguar as reais causas do acidente e da morte do jovem.

A vítima não portava documentos.