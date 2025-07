Sem CNH, homem é flagrado dirigindo na contramão em rua da Capital

Um motorista sem habilitação foi flagrado dirigindo na contramão durante a madrugada deste domingo (27), no Centro de Campo Grande. Ele conduzia um Ford Ka vermelho e estava acompanhado de dois passageiros.

A infração aconteceu no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a Avenida Afonso Pena, onde um policial presenciou a manobra irregular e fez a abordagem.

Ao constatar que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o agente acionou a apreensão do veículo, que deve ser levado ao pátio do Detran-MS. Até a manhã deste domingo, a polícia ainda aguardava a chegada do guincho.

O motorista foi notificado e liberado no local.

