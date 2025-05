Seis pessoas são presas transportando 217 kg de cocaína em comboio na Capital

Os quatro veículos que estavam com as driogas foram apreendidos

Nesta quinta-feira (22), foram apreendidos 217 kg de cocaína transportada em veículos que vinham em comboio de Ponta Porã. A apreensão do veículo e prisão das seis pessoas foram realizadas na Capital, Campo Grande.

A prisão ocorreu pela Polícia Federal em uma rodovia nas proximidades da cidade. Os suspeitos relataram que iriam receber entre R$ 10 mil e R$ 15 mil para realizar o transporte da droga.

Os indivíduos e os entorpecentes apreendidos ficarão à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

