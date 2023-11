Segurança é executado com quatro tiros durante festa em praça de eventos

O segurança Vitor Hugo Branquinho Camargo, de 25 anos, foi executado com quatro tiros durante uma festa de aniversário, na Praça de eventos da cidade de Ivinhema, a 289 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 3h20, quando um suspeito de 44 anos teria sido retirado pelos seguranças do local após entrar em discussão com um trabalhador.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito teria ficado furioso, porque estava com o aparelho celular em mãos filmando a confusão, quando um dos seguranças pegou o aparelho e acabou quebrando ao jogar no chão. Ele e o primo saíram do local, mas voltaram em seguida pelos fundos do parque armado.

A dupla conversou com os seguranças, quando o suspeito encontrou com Vitor e realizou quatro disparos em sua direção. Os tiros atingiram as costas, cabeça e o braço esquerdo. O segurança acabou morrendo no local.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram rondas, mas o suspeito não foi encontrado. Conforme informações apuradas pela reportagem, a vítima teria sido confundida.

O outro suspeito foi encaminhado a delegacia para depoimento. Além da Polícia Civil, a perícia técnica também esteve no local.

