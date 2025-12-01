Segundo suspeito ligado a local usado como ponto de drogas é preso em Fátima do Sul

Na residência, policiais encontraram e apreenderam uma porção de maconha de aproximadamente 20 gramas

Na manhã do último domingo (30), um outro suspeito que guardava entorpecentes em ponto de distribuiçãde drogas foi preso em Fátima do Sul.

A prisão é oriunda de investigações relacionadas ao entreposto de drogas desmontado na última sexta-feira (28), quando mais de 33kg de maconha foram apreendidos na cidade.

A prisão realizada no domingo, foi realizada por equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Primeira Delegacia de Polícia Civil, que cumpriram um mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão expedidos pelo Plantão Judicial da Comarca de Fátima do Sul.

O primeiro suspeito preso, um jovem de 19 anos confessou estar guardando o entorpecente e depois do avanço das investigações cruzamento e análise de elementos coletados, o outro responsável pela guarda, armazenamento e distribuição da droga apreendida no imóvel foi identificado pelos policiais.

O suspeito foi localizado e preso, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Na residência, os policiais encontraram e apreenderam uma porção de aproximadamente 20 gramas de maconha.

Segundo a polícia civil de Fátima do Sul, o local utilizado como “depósito” fazia parte de uma estrutura organizada para abastecimento de drogas na região. Segundo as informações apuradas, o investigado preso hoje atuava na retaguarda operacional do esquema, auxiliando na logística e na guarda do material ilícito.

